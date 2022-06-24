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Волейболистка сборной: Верю, что мы хорошо выступим на Исламиаде

Волейболистка сборной: Верю, что мы хорошо выступим на Исламиаде "Я верю, что мы хорошо выступим и на Исламиаде, и на квалификационных матчах чемпионата Европы 2023 года. Желаю успехов нашей команде".
Командные
24 июня 2022 г. 15:14
Волейболистка сборной: Верю, что мы хорошо выступим на Исламиаде

"Я верю, что мы хорошо выступим и на Исламиаде, и на квалификационных матчах чемпионата Европы 2023 года. Желаю успехов нашей команде".

Как передает Report со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, об этом сказала волейболистка женской сборной нашей страны Кристина Бесман.

Она отметила, что не смогла вовремя присоединиться к тренировкам сборной, так как клубные соревнования завершились поздно: "После окончания сезона я уделила время на лечение своих травм. Лечение все еще продолжается и через несколько дней все останется позади. Я чувствую ответственность за игры Исламиады и Европейского квалификационного этапа. Поэтому я стараюсь участвовать в каждой тренировке".

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Версия на азербайджанском языке Yığmanın voleybolçusu: "İslamiadada yaxşı çıxış edəcəyimizə inanıram"

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