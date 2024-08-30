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Волейболистка сборной Пуэрто‑Рико была найдена мертвой в своем доме в Турции

Волейболистка сборной Пуэрто‑Рико была найдена мертвой в своем доме в Турции Волейболистка из Пуэрто‑Рико Пилар Мари Виктория Лопес, которая выступала за турецкий клуб "Нилюфер Беледиеспор", была найдена мертвой в своем доме в Турции.
Командные
30 августа 2024 г. 13:35
Волейболистка сборной Пуэрто‑Рико была найдена мертвой в своем доме в Турции

Волейболистка из Пуэрто‑Рико Пилар Мари Виктория Лопес, которая выступала за турецкий клуб "Нилюфер Беледиеспор", была найдена мертвой в своем доме в Турции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на портал Sportbox.ru.

Спортсменка не появилась на тренировке команды, представители клуба отправились к ней домой, где обнаружили ее тело. Прокуратура начала расследование, точную причину смерти 28‑летней спортсменки установит судебно‑медицинская экспертиза.

"С глубокой печалью мы сообщаем о неожиданной смерти Пилар Мари Виктории Лопес. Внезапная потеря Пилар потрясла всех нас. Наши соболезнования его семье, родным и близким", - говорится в заявлении клуба.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə klubunun voleybolçusu evində ölü tapılıb

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