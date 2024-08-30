Волейболистка сборной Пуэрто‑Рико была найдена мертвой в своем доме в Турции

Волейболистка из Пуэрто‑Рико Пилар Мари Виктория Лопес, которая выступала за турецкий клуб "Нилюфер Беледиеспор", была найдена мертвой в своем доме в Турции.
Об этом Report сообщает со ссылкой на портал Sportbox.ru.
Спортсменка не появилась на тренировке команды, представители клуба отправились к ней домой, где обнаружили ее тело. Прокуратура начала расследование, точную причину смерти 28‑летней спортсменки установит судебно‑медицинская экспертиза.
"С глубокой печалью мы сообщаем о неожиданной смерти Пилар Мари Виктории Лопес. Внезапная потеря Пилар потрясла всех нас. Наши соболезнования его семье, родным и близким", - говорится в заявлении клуба.