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Волейболистка сборной Азербайджана завоевала Кубок Греции

Волейболистка сборной Азербайджана завоевала Кубок Греции Клуб "Панатинаикос", в составе которого выступает азербайджанская волейболистка Маргарита Степаненко, стал обладателем Кубка Греции.
Командные
14 марта 2022 г. 16:40
Волейболистка сборной Азербайджана завоевала Кубок Греции

Клуб "Панатинаикос", в составе которого выступает азербайджанская волейболистка Маргарита Степаненко, стал обладателем Кубка Греции.

Как сообщает Report, в финале представительница Афин обыграла "Тирас" со счетом 3:1.

29-летняя нападающая прокомментировала пресс-службе Федерации волейбола Азербайджана эту победу: "Я очень счастлива, что мы выиграли Кубок Греции. "Панатинаикос" не завоевывал этот приз 12 лет. Победа стала историческим событием для нашей команды. Я счастлива, что причастна к этой победе".

Спортсменка отметила, что впереди клуб ждут игры чемпионата: "Мы ставим перед собой цель стать чемпионом Греции".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin voleybolçusu Yunanıstan Kubokunu qazanıb

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