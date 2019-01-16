Волейболистка сборной Азербайджана восстановила карьеру

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Волейболистка сборной Азербайджана Ксения Позняк (Кочйигит) восстановила карьеру.
Как сообщает Report со ссылкой на портал Volleyverse, 33-летний блокирующий игрок (блокер) белорусского происхождения продолжит карьеру на Филиппинах.
Отметим, что Ксения Позняк завершила карьеру волейболистки в августе 2018 года. Выступающая с 2002 года в сборной Азербайджана блокер до сих пор носила фору клубов "Азеррейл", "Локомотив", "Азерйол", итальянского клуба "Парма", турецкого "Бешикташ" и российского "Ленинградка".
Şamo QuliyevАвтор новости