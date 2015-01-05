Волейболистка сборной Азербайджана назвала причины трансфера в "Volero"

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Волейболистка азербайджанской женской сборной Наталья Мамедова назвала причину своего возвращения после 7-летнего перерыва в швейцарский клуб "Volero". Как сообщает Report, в интервью "World of Volley" 31-летняя нападающая отметила, что очень любит Цюрих и чувствует здесь себя как дома.

Н.Мамедова сравнила свой нынешний клуб с российским женским волейбольным клубом "Омичка", где выступала до ухода в "Volero": "Мне нравится Цюрих и атмосфера в "Volero". В Омске были трудности, потому что это была Россия. Дело не в финансовых вопросах. Зарплату я получала своевременно. Россия - большая страна и нам приходилось часто выезжать в другие города. Оглянувшись назад, я могу сказать, что провела в России лучшие дни".

По словам спортсменки, она и сейчас поддерживает связь с игроками из команды и главным тренером. Ее основная цель - одержать победу на чемпионате мира и возвысится до "финала четверки" в Лиге чемпионов.

Отметим, что Н.Мамедова выступала в азербайджанской сборной с 2003 года.