Волейболистка национальной сборной Азербайджана договорилась с российским клубом

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Волейболистка национальной сборной Азербайджана Наталья Мамедова продолжит карьеру в российском клубе "Динамо".

Как сообщает Report со ссылкой на WorldofVolley, расставшаяся с выступавшим в сезоне 2014-2015 в "Азерйол" Йованом Бракочевичем казанская команда договорилась с 33-летней волейболисткой.

Отметим, что это - третье возвращение в Россию Натальи Мамедовой, носившей в прошлом сезоне форму швейцарского клуба "Волеро".

До этого волейболистка сборной Азербайджана защищала честь команд "Заречье-Одинцово" (Россия, 2002/03), "Азеррейл" (2003/04-2004/05, 2006/07), "Кьери" (Италия, 2007), "Икардо" (Испания, 2008), "Тюрк Телеком" (Турция, 2008/09), "Динамо" (Россия, Краснодар, 2009/10), "Рабите" (2010/11-2011/12) и "Омичка" (2012/13-2013/14).