О нас
Report Georgia
Аудио новости

Во время олимпиады в Токио намерены тестировать спортсменов на COVID-19 ежедневно

Во время олимпиады в Токио намерены тестировать спортсменов на COVID-19 ежедневно Согласно опубликованным МОК предварительным правилам проведения соревнований, атлеты должны будут сдавать тест не реже одного раза в четыре дня
Командные
16 апреля 2021 г. 09:58
Во время олимпиады в Токио намерены тестировать спортсменов на COVID-19 ежедневно

Организаторы летней Олимпиады в Токио рассматривают вопрос об увеличении частоты тестирования спортсменов на коронавирус и планируют делать такие анализы на ежедневной основе. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявила министр Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр.

"Некоторые страны могут проводить вакцинацию [спортсменов], а другие - нет. Мы будем проводить безопасные соревнования и ожидаем спортсменов из всех стран. Сейчас мы подробно рассматриваем возможность проведения ежедневных тестов", - сказала она.

Периодичность ПЦР-тестирования, согласно правилам, будет зависеть от вида спорта и расписания соревнований. Проверки предполагается осуществлять в специализированной лаборатории на территории Олимпийской или Паралимпийской деревни. Если спортсмен проживает вне этих объектов, ему придется воспользоваться выделенным спецтранспортом, чтобы сдать анализы. Отследить результаты теста можно будет через специальное приложение для смартфона.

При обнаружении заражения информирование других атлетов будет осуществляться незамедлительно через другое приложение для отслеживания контактов с инфицированными, которое не хранит личных данных, а лишь предупреждает о потенциальном риске. Оно используется в Японии с лета прошлого года и является обязательным для установки среди тех, кто приедет на Олимпиаду в Токио.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихами Гусейна Джавида
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихами Гусейна Джавида
16 апреля 2021 г. 09:57
Итальянский cенатор рассказал об увиденном в Агдаме
Итальянский cенатор рассказал об увиденном в Агдаме
15 апреля 2021 г. 16:27
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
15 апреля 2021 г. 16:16
Президент Грузии посетит Украину
Президент Грузии посетит Украину
15 апреля 2021 г. 16:02
Сахиба Гафарова подняла вопрос невыдачи Арменией карт минных полей в МПА СНГ
ФотоСахиба Гафарова подняла вопрос невыдачи Арменией карт минных полей в МПА СНГ
15 апреля 2021 г. 14:25
Подписаны документы между Азербайджаном и Беларусью
Подписаны документы между Азербайджаном и Беларусью
14 апреля 2021 г. 15:10
Лукашенко: У нас блестящие отношения, и я этим всегда горжусь
Лукашенко: У нас блестящие отношения, и я этим всегда горжусь
14 апреля 2021 г. 14:05
Президент Азербайджана о связях с Беларусью: По всем направлениям видим развитие
Президент Азербайджана о связях с Беларусью: По всем направлениям видим развитие
14 апреля 2021 г. 14:01
Парк военных трофеев - символ единства и непобедимости
ФотоПарк военных трофеев - символ единства и непобедимости
13 апреля 2021 г. 18:23
Президент Азербайджана: Карабах займет важное место в нашей экономике
Президент Азербайджана: Карабах займет важное место в нашей экономике
13 апреля 2021 г. 16:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi