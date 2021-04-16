Во время олимпиады в Токио намерены тестировать спортсменов на COVID-19 ежедневно

Согласно опубликованным МОК предварительным правилам проведения соревнований, атлеты должны будут сдавать тест не реже одного раза в четыре дня

Организаторы летней Олимпиады в Токио рассматривают вопрос об увеличении частоты тестирования спортсменов на коронавирус и планируют делать такие анализы на ежедневной основе. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявила министр Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр.

"Некоторые страны могут проводить вакцинацию [спортсменов], а другие - нет. Мы будем проводить безопасные соревнования и ожидаем спортсменов из всех стран. Сейчас мы подробно рассматриваем возможность проведения ежедневных тестов", - сказала она.

Периодичность ПЦР-тестирования, согласно правилам, будет зависеть от вида спорта и расписания соревнований. Проверки предполагается осуществлять в специализированной лаборатории на территории Олимпийской или Паралимпийской деревни. Если спортсмен проживает вне этих объектов, ему придется воспользоваться выделенным спецтранспортом, чтобы сдать анализы. Отследить результаты теста можно будет через специальное приложение для смартфона.

При обнаружении заражения информирование других атлетов будет осуществляться незамедлительно через другое приложение для отслеживания контактов с инфицированными, которое не хранит личных данных, а лишь предупреждает о потенциальном риске. Оно используется в Японии с лета прошлого года и является обязательным для установки среди тех, кто приедет на Олимпиаду в Токио.