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    Внесены изменения в правила волейбола

    Теперь любое касание игроком сетки в волейболе и пляжном волейболе во время игры будет расцениваться как ошибка

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Всемирный конгресс Международной федерации волейбола (FIVB) утвердил изменение в правиле "Касание игроком сетки", сообщает РИА Новости.

    Согласно нововведению, теперь любое касание игроком сетки в волейболе и пляжном волейболе во время игры будет расцениваться как ошибка.

    В предыдущей редакции данного правила игроку разрешалось касаться сетки, если это не влияло на игру.

    На конгрессе FIVB также был утвержден призовой фонд финала Мирового тура по пляжному волейболу. Он составит 1 миллион долларов.

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