Внеочередная сессия МОК пройдет в Монако с 5 по 9 декабря

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Внеочередная 127-я по счету сессия Международного олимпийского комитета (МОК) пройдет с 8 по 9 декабря в Монако, ей будет предшествовать заседание исполкома, которое состоится в срок с 5 по 7 декабря.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", мероприятие пройдет в Форуме Гримальди в Княжестве Монако.

Более тысячи членов руководства Международного олимпийского комитета, представителей СМИ и других заинтересованных сторон соберутся в Монако на важнейшую для МОК сессию. Для главы МОК Томаса Баха внеочередная сессия станет самым значимым событием за время его пребывания на посту президента.

На мероприятии будут обсуждаться такие важные вопросы как предложения по реформированию заявочного процесса, программа Олимпийских игр, новый Олимпийский телеканал. Также на сессии может быть принята повестка-2020, которая является реформистской инициативой Баха. Повестка-2020 определит развитие олимпийского движения на ближайшие пять лет. Бах заявил в ноябре, что необходимо перейти от слов к делу и согласовать повестку-2020.

"Нам необходимо показать, что повестка-2020 важна не только для олимпийского движения, МОК. Она важна для всего общества сегодня, она будет важна для будущего мирового сообщества. Сейчас не время что-то обсуждать - время действовать. Мы уже год обсуждаем повестку-2020, сейчас нужно ее согласовать. Я хочу поблагодарить вас за все те идеи, которые вы в нее внесли", - сказал Бах во время выступления на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Позже глава Международного олимпийского комитета огласил список из 40 рекомендаций, которые призваны внести изменения в развитие олимпийского движения на ближайшее время.