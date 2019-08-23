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В Японии высоко оценили работу Федерации дзюдо Азербайджана

В Японии высоко оценили работу Федерации дзюдо Азербайджана

Накануне Чемпионата мира по дзюдо в Токио состоялось заседание ещё одной международной организации, в котором участвовала и Федерация дзюдо Азербайджана.

Как передаёт Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана (ФДА), на 71-м конгрессе Европейского союза дзюдо (ЕСД) выступил президент организации Сергей Соловейчик, который обратился с речью к представителям национальных делегаций.

На заседании также выступил с отчётом вице-президент ЕСД Михаил Вахун. Он выразил особую благодарность президенту ФДА Ровнагу Абдуллаеву за плодотворное сотрудничество и высокий уровень организации во время соревнований по дзюдо на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку.

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