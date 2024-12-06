В Высшей лиге Азербайджана второй тур стартовал двумя матчами

В Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди женских команд второй тур стартовал двумя матчами.

В Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди женских команд второй тур стартовал двумя матчами.

Как сообщает Report, в первом матче "Азеррейл" победил "Муров Аз Терминал" со счетом 3:2 (25:18, 23:25, 22:25, 25:8, 18:16).

В другом матче "Абшерон" одержал победу над UNEC - 3:0 (25:10, 25:12, 25:9).

Оба матча проходили в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

Последний матч второго тура состоится завтра в Гянджинском дворце спорта между командами "Гянджа" и "Национальная академия авиации".