Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоятся матчи второго тура

    Командные
    • 21 октября, 2025
    • 09:55
    В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоятся матчи второго тура

    В Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди женщин и мужчин состоятся матчи второго тура.

    Как сообщает Report, среди женских команд "Муров Аз Терминал" примет "Гянджу".

    В соревнованиях среди мужчин клуб "Орду" встретится с командой "Хиласедиджи".

    Оба матча начнутся в 16:00.

    волейбол высшая лига
    Qadın və kişi voleybolçuların Yüksək Liqasında II turun oyunları keçiriləcək

    Последние новости

    10:44

    Парламент Армении отклонил заявление оппозиции о национальном кризисе

    В регионе
    10:36
    Фото

    Представители 21 страны примут участие в юбилее НАНА

    Наука и образование
    10:30

    В Новой Зеландии более 10 тыс. домов остались без света из-за шторма

    Другие страны
    10:25

    В Гяндже проходит конференция о роли религиозных деятелей в инклюзивном обществе

    Религия
    10:23

    Мэр Гюмри арестован на два месяца

    В регионе
    10:20

    Цена золота снизилась под влиянием нескольких факторов

    Финансы
    10:19
    Фото

    Эмин Амруллаев встретился с азербайджанскими студентами в США

    Наука и образование
    10:18

    МВФ: Валютные резервы ЦБ Азербайджана к 2026 году достигнут $11,9 млрд

    Финансы
    10:10

    За 9 месяцев на "горячую линию" TƏBİB поступило более 110 тыс. звонков

    Здоровье
    Лента новостей