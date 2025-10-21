В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоятся матчи второго тура
Командные
- 21 октября, 2025
- 09:55
В Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди женщин и мужчин состоятся матчи второго тура.
Как сообщает Report, среди женских команд "Муров Аз Терминал" примет "Гянджу".
В соревнованиях среди мужчин клуб "Орду" встретится с командой "Хиласедиджи".
Оба матча начнутся в 16:00.
