В VIII туре Азербайджанской баскетбольной лиги состоятся три матча

Сегодня в VIII туре Азербайджанской баскетбольной лиги состоятся три матча.

Сегодня в VIII туре Азербайджанской баскетбольной лиги состоятся три матча.

Как сообщает Report, в группе А "Сабах" встретится с "Абшероном".

Матч в Спортивном центре "Серхедчи" начнется в 12:00.

В настоящее время "Сабах" лидирует в группе с 13 очками.

Другой матч группы между "Нахчываном" и "Серхедчи" начнется в 16:00. "Нахчыван" находится на втором месте с 13 очками, а "Серхедчи" расположился на четвертой строчке с 10 очками.

В матче группы B "Лянкяран" примет "Губу". Матч пройдет в Лянкяранском олимпийском спортивном комплексе и начнется в 14:00. "Губа" занимает третье место в группе, а "Лянкяран" - последнее, шестое место. Обе команды имеют в активе по 9 очков.