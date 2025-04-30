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Азербайджан может быть представлен в еврокубках двумя баскетбольными клубами

Азербайджан может быть представлен в еврокубках двумя баскетбольными клубами В следующем сезоне Азербайджан может быть представлен в еврокубках двумя баскетбольными клубами.
Командные
30 апреля 2025 г. 13:26
Азербайджан может быть представлен в еврокубках двумя баскетбольными клубами

В следующем сезоне Азербайджан может быть представлен в еврокубках двумя баскетбольными клубами.

Об этом сказал Report генеральный секретарь Федерации баскетбола Азербайджана Вугар Азимов.

По его словам, победитель Азербайджанской баскетбольной лиги будет бороться в Лиге чемпионов:

"Клуб, занявший второе место, при желании выступит в Кубке Европы ФИБА. Все зависит от финансов. Клуб самостоятельно примет решение об участии в турнире. На еврокубки могут отправиться два клуба".

Азимов также коснулся выхода "Нефтчи" и "Сабаха" в финал Азербайджанской баскетбольной лиги:

"Выход команд в решающий раунд был ожидаемым. В современном баскетболе бюджет решает многое. Не случайно в финал вышли клубы с самым большим бюджетом. В обоих клубах выступают профессиональные и высококлассные баскетболисты. Для меня стало неожиданностью, что команды "Шеки" и "Абшерон" смогли выйти в полуфинал. Это был очень приятный сюрприз".

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