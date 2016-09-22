В Скопье стартовал 31-ый Чемпионат мира по вольной борьбе среди военнослужащих

Баку. 22 Сентября. REPORT.AZ/ В столице Македонии, Скопье стартовал 31-ый Чемпионат мира по вольной борьбе среди военнослужащих.

Как передает Report, в нем принимают участие более 400 спортсменов из 32 стран 4 различных континентов.

Официальная церемония открытия Чемпионата прошла в спортивном центре имени Бориса Трайковского с участием представителей правительства Македонии и армии, а также любителей борьбы.

На Чемпионате также принимает участие спортсмены из Азербайджана, России, Беларуси, Украины и Казахстана.

В программу Чемпионата включены вольная и греко-римская борьба.

Мероприятие продлится до 25 сентября.