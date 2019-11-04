В шахматном клубе Азербайджана женщины заменили мужчин

На предстоящем 10 ноября в городе Улцинь (Черногория) Клубном кубке Европы по шахматам Азербайджан представят две команды.

Об этом Report сообщил вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов.

По его словам, на соревнованиях, которые продлятся около недели, команда "Одлар Юрду" будет состоять исключительно из женщин: "В команде также будут представлены члены сборной Азербайджана, бронзовые призеры чемпионата Европы в Батуми.

В мужских соревнованиях примет участие новосозданный клуб "Вугар Гашимов".

Отметим, что ранее "Одлар Юрду" состоял только из мужчин.