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В шахматном клубе Азербайджана женщины заменили мужчин

В шахматном клубе Азербайджана женщины заменили мужчин

На предстоящем 10 ноября в городе Улцинь (Черногория) Клубном кубке Европы по шахматам Азербайджан представят две команды.

Об этом Report сообщил вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов. 

По его словам, на соревнованиях, которые продлятся около недели, команда "Одлар Юрду" будет состоять исключительно из женщин: "В команде также будут представлены члены сборной Азербайджана, бронзовые призеры чемпионата Европы в Батуми. 

В мужских соревнованиях примет участие новосозданный клуб "Вугар Гашимов". 

Отметим, что ранее "Одлар Юрду" состоял только из мужчин. 

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