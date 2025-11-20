В Нахчыване стартовал волейбольный турнир за "Кубок Победы"
Командные
- 20 ноября, 2025
- 13:35
В Нахчыванской Автономной Республике стартовал волейбольный турнир за "Кубок Победы" среди сотрудников государственных учреждений, посвященный 5-й годовщине победы в 44-дневной Отечественной войне.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, соревнования организованы Министерством молодежи и спорта НАР и Нахчыванским филиалом Федерации волейбола Азербайджана.
Соревнования состоят из 5 туров, в группах А и В соревнуются в общей сложности 10 команд.
Отметим, что команды, занявшие первые два места в группах, получат право участвовать в полуфинале.
Последние новости
14:30
Азербайджанские борцы вышли в финал VI Игр исламской солидарностиИндивидуальные
14:30
Пашинян предложил прекратить выплаты пособий мигрировавшим гражданам АрменииВ регионе
14:27
Кремль заявил об отсутствии консультаций с США по войне в УкраинеДругие страны
14:26
TƏBİB: Некоторые медучреждения в регионах предупреждены о ликвидации ставок стоматологовЗдоровье
14:12
В России совершили нападение на посла ПольшиДругие страны
14:12
Глава МИД: Париж призывает к справедливому и прочному миру в УкраинеДругие страны
14:02
Огтай Гасымов: БФБ представит новую интерактивную статистическую платформуФинансы
13:59
Франция предложила ввести санкции против транснациональной преступностиДругие страны
13:58