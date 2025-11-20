В Нахчыване стартовал волейбольный турнир за "Кубок Победы"

В Нахчыванской Автономной Республике стартовал волейбольный турнир за "Кубок Победы" среди сотрудников государственных учреждений, посвященный 5-й годовщине победы в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, соревнования организованы Министерством молодежи и спорта НАР и Нахчыванским филиалом Федерации волейбола Азербайджана.

Соревнования состоят из 5 туров, в группах А и В соревнуются в общей сложности 10 команд.

Отметим, что команды, занявшие первые два места в группах, получат право участвовать в полуфинале.