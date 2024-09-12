В Минске обсудили подготовку к проведению III Игр стран СНГ

III Игры стран СНГ по географии и количеству видов спорта обещают стать крупнейшими соревнованиями, которые пройдут в Азербайджане.

III Игры стран СНГ по географии и количеству видов спорта обещают стать крупнейшими соревнованиями, которые пройдут в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Исполкома СНГ, об этом заявила заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева.

Замминистра рассказала членам рабочей группы о подготовке к играм, главной площадкой которых по решению организаторов станет Гянджа, а сами состязания пройдут в 15 городах страны.

На заседании по подготовке проведения III Игр, прошедшем в столице Беларуси в Минске, приняли участие представители Азербайджана, Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

По словам директора департамента по сотрудничеству в политической, гуманитарной и социальной сферах Исполкома СНГ Алексея Сазонова, азербайджанская сторона проделала большую работу по подготовке этого спортивного мероприятия.

По итогам встречи было принято решение о доработке Министерством молодежи и спорта Азербайджана программы игр с учетом обсужденных вопросов и поступивших предложений. В дальнейшем она будет представлена на рассмотрение Совета по физической культуре и спорту СНГ.