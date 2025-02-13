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В Мексике чиновников отстранили за вымогательство билетов на ЧМ-2026

В Мексике чиновников отстранили за вымогательство билетов на ЧМ-2026 Двое высокопоставленных мексиканских чиновников отстранены от должностей после того, как потребовали билеты на чемпионат мира по футболу 2026 года в обмен на снижение штрафов.
Командные
13 февраля 2025 г. 11:23
В Мексике чиновников отстранили за вымогательство билетов на ЧМ-2026

Двое высокопоставленных мексиканских чиновников отстранены от должностей после того, как потребовали билеты на чемпионат мира по футболу 2026 года в обмен на снижение штрафов.

Как передает Report, об этом сообщает El Universal.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

Сообщается, что Хонатана Мендосу Исерте и Мигеля Новоа Гомеса из Национального института прозрачности, доступа к информации и защиты персональных данных (INAI) отстранили на время расследования по жалобе Мексиканской федерации футбола (FMF) за вымогательство билетов на открытие чемпионата мира в обмен на снижение экономических санкций за внедрение Fan ID, поскольку оно не соответствовало закону о защите персональных данных.

Институт INAI, созданный в 2002 году для обеспечения прозрачности государственных учреждений, будет упразднен в этом году по решению правительства Мексики.

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