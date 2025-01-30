В Кубке мира по баскетболу 3x3 в Баку за выход в финал поборются команды 11 стран

В Кубке мира по баскетболу 3x3 в Баку за выход в финал поборются команды 11 стран

Сборные 11 стран примут участие в отборочных матчах Кубка мира по баскетболу 3x3, который впервые пройдет в Азербайджане.

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Сборные 11 стран примут участие в отборочных матчах Кубка мира по баскетболу 3x3, который впервые пройдет в Азербайджане. Об этом сообщили Report в пресс-службе Федерации баскетбола Азербайджана. Помимо мужских и женских сборных 3x3 Азербайджана, за выход в основной этап будут бороться мужские сборные Черногории, Канады, Великобритании, Руанды, Ирана, а также женские сборные Чили, Латвии, Китайского Тайбэя, Бразилии и Египта. Матчи пройдут 24-25 мая в Баку. Отметим, что три лучшие национальные команды отборочного этапа в мужской и женской категориях получат право участвовать в основном этапе Кубка мира. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram