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В Кубке мира по баскетболу 3x3 в Баку за выход в финал поборются команды 11 стран

В Кубке мира по баскетболу 3x3 в Баку за выход в финал поборются команды 11 стран Сборные 11 стран примут участие в отборочных матчах Кубка мира по баскетболу 3x3, который впервые пройдет в Азербайджане.
Командные
30 января 2025 г. 09:51
В Кубке мира по баскетболу 3x3 в Баку за выход в финал поборются команды 11 стран

Сборные 11 стран примут участие в отборочных матчах Кубка мира по баскетболу 3x3, который впервые пройдет в Азербайджане.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Федерации баскетбола Азербайджана.

Помимо мужских и женских сборных 3x3 Азербайджана, за выход в основной этап будут бороться мужские сборные Черногории, Канады, Великобритании, Руанды, Ирана, а также женские сборные Чили, Латвии, Китайского Тайбэя, Бразилии и Египта.

Матчи пройдут 24-25 мая в Баку.

Отметим, что три лучшие национальные команды отборочного этапа в мужской и женской категориях получат право участвовать в основном этапе Кубка мира.

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Версия на азербайджанском языке Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək komandalar açıqlanıb

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