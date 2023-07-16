В Гусаре завершился Кубок Победы по волейболу среди журналистов

В Гусарском Олимпийском спортивном комплексе завершился Кубок Победы по волейболу среди журналистов, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Гусарском Олимпийском спортивном комплексе завершился Кубок Победы по волейболу среди журналистов, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report , в последний игровой день были проведены два полуфинальных матча, поединок за 3-е место и финал.

В первой полуфинальной игре встретились команды "Суговушан" и "Кяльбаджар". Обыграв соперника со счетом 2:0, вторая команда вышла в финал.

В другой игре полуфинала "Шуша" обыграла "Ханкенди"с аналогичным счетом и в решающем матче стала соперницей "Кяльбаджара".

Проигравшие команды сыграли матч за 3-е место, в котором победил "Ханкенди" со счетом 2:1 и завоевал бронзу турнира.

После этой игры состоялся финальный матч. Обыграв в обоих сетах соперника, "Шуша" второй раз подряд стала победителем турнира. В завершение состоялась церемония награждения. Чемпиону были вручены кубок и золотые медали, а обладателям второго и третьего мест - серебряные и бронзовые медали соответственно.

Волейболист команды "Шуша" Анар Мамедов, признанный лучшим игроком турнира, был удостоен специального приза.

Отметим, что организатором Кубка Победы является Центр спортивных исследований, генеральным спонсором - Avrora Qrup, партнерами выступили Федерация волейбола Азербайджана, Гусарский Олимпийский спортивный комплекс и общественное объединение спортивных журналистов Азербайджана. Предыдущие соревнования организовывались в Баку, победителями становились команды "Зангилан" и "Шуша".