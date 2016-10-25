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    В Федерации волейбола Азербайджана произошли новые назначения

    Увеличено число вице-президентов

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Федерации волейбола Азербайджана произошли новые назначения.

    Как сообщает Report, в федерации увеличено число вице-президентов.

    Фаиг Гараев остался в должности первого вице-президента, Вагиф Алиев - в должности вице-президента, на этот пост дополнительно утверждены Эльшан Эфендиев (президент Azərreyl), Василя Абулова (вице-президент Azərreyl) и Рашад Аббасов (президент "Локомотива"). Эльшан Исмаилов остался в должности генсека. 

    Еще одно назначение произошло в спортивном отделе. Бывший исполнительный директор ФК "Нефтчи" Эльнур Мамедов назначен заведующим отделом. 

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