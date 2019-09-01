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В борьбе за бронзовую медаль Азербайджан проиграл России

В борьбе за бронзовую медаль Азербайджан проиграл России

Сборная Азербайджана завершила чемпионат мира по дзюдо в Японии без медалей.

Как сообщает Report, в последний день команда Азербайджана в 1/8 –ой финала боролась со сборной Бразилии. Сборная Бразилии одержала верх со счетом 4:1.

В следующем раунде, со сборной Корейской Республики наша команда одержала вверх-4:2. После этой победы, команда Азербайджана встретилась со сборной России в борьбе за бронзовую медаль.

После поражения России 4:1, сборная завершила турнир без медалей.

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