В Болгарии начинается чемпионат мира по самбо

София. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в столице Болгарии Софии начинается чемпионат мира по самбо.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, самбисты из 80 стран мира будут бороться за 27 комплектов медалей (9 комплектов по боевому самбо и по 9 комплектов по спортивному самбо среди мужчин и женщин, соответственно).

Азербайджан на соревновании представят 8 спортсменов. Сборную возглавляет президент Федерации самбо Азербайджана Джейхун Мамедов и главный тренер Ягуб Абдуллаев. Честь страны будут защищать Агасиф Самедов (52 кг), Фарид Юсифов (57 кг), Юсиф Набиев (62 кг), Эмиль Гасанов (68 кг), Амиль Гасымов (74 кг), Вугар Байрамов (82 кг), Мурад Раджабли (90 кг) и Низами Мамедов (100 кг). В качестве судьи на чемпионате мира будет участвовать также азербайджанский судья Джабир Исмаилов.

Чемпионат мира продлится до 13 ноября.