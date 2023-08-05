В Баку стартовал чемпионат Европы по гандболу

В Баку стартовал чемпионат Европы по гандболу среди девушек до 17 лет.

В Баку стартовал чемпионат Европы по гандболу среди девушек до 17 лет.

Как сообщает Report, на групповом этапе континентального первенства в бакинском Дворце спорта состоялась первая игра.

После того, как на поле был вывешен флаг Европейской федерации гандбола, началась игра сборных Фарерских островов и Греции, занявших места в группе B. Игра завершилась победой сборной Фарерских островов со счетом 27: 22.

На чемпионате Европы будут соревноваться 10 команд в 2 группах. Сборная Азербайджана будет соревноваться в группе А с командами Боснии и Герцеговины, Словении, Литвы и Грузии. В группе B сразятся команды Испании, Израиля, Греции, Люксембурга и Фарерских островов. Сборная Азербайджана проведет сегодня свой первый матч против Грузии.