Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Баку прошла церемония открытия чемпионата Европы по волейболу среди женщин.

Как сообщает Report, после художественной части со вступительным словом выступил председатель Оргкомитета соревнований Ягуб Эюбов.

Он отметил, что в Баку собрались сильнейшие команды Европы.

По словам Я.Эюбова, сегодня Азербайджан способен проводить все мероприятия, в том числе спортивные соревнования, на высоком уровне: "Я приветствую всех гостей, приехавших в Страну огней - Азербайджан и говорю сборным России, Украины, Турции, Болгарии, Венгрии, Польши и Германии "Добро пожаловать в Азербайджан". Сегодня Азербайджан способен проводить все мероприятия на высоком уровне, в том числе и спортивные соревнования. В качестве доказательства могу отметить Гран-при Азербайджана "Формулы - 1", I Европейские игры, Бакинскую шахматную олимпиаду. В 2019 году в Баку будут организованы финал Лиги Европы по футболу, а в 2020 году групповые матчи чемпионата Европы".

Отметим, что встречи групп А и С продолжающегося до 1 октября турнира, а также полуфинал и финал пройдут в Баку, на Национальной гимнастической арене.

Коллективы группы D встретятся в Гейгеле, в Спортивном олимпийском комплексе. Матчи группы B и 1/4 финала пройдут в новом Дворце спорта в Тбилиси.