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    В азербайджанских волейбольных командах будут заменены тренеры

    Азад Рагимов: Целью является завоевание лицензии на олимпиаду в Токио

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "В 2017 году в Баку пройдет финальная стадия чемпионата Европы по волейболу. В ближайшие дни состоится церемония жеребьевки чемпионата. Мы должны серьезно подготовиться к такому ответственному и влиятельному мероприятию".

    Как сообщает Report, об этом сегодня заявил новый президент Федерации волейбола Азербайджана Джавид Гурбанов в ходе выступления на заседании Национального олимпийского комитета. 

    Дж.Гурбанов охарактеризовал волейбол как необходимый, но очень сложный вид спорта и подчеркнул, что произойдут изменения в тренерском составе и других вопросах. 

    Участвующий на заседании министр молодежи и спорта Азад Рагимов отметил, что Дж.Гурбанов находится рядом со спортсменами, поддерживает их: "Высокое развитие нашего волейбола является пожеланием каждого из нас. Целью является завоевание лицензии на Летние олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году". 

    Отметим, что Дж.Гурбанов сегодня был избран президентом Федерации волейбола Азербайджана. На этом посту он сменил Зию Мамедова. 

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