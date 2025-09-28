Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    В Азербайджане в рамках III Игр СНГ стартуют соревнования по боксу

    Командные
    • 28 сентября, 2025
    • 11:06
    В Азербайджане в рамках III Игр СНГ стартуют соревнования по боксу

    Соревнования по боксу в рамках III Игр СНГ в Азербайджане начнутся 29 сентября и завершатся 5 октября. Национальная сборная примет участие в турнире в составе 37 спортсменов.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса Азербайджана (ФБА).

    Главный тренер мужской сборной Вагиф Казымов и тренеры Агасы Мамедов и Теймур Мамедов рассчитывают на два состава команды. На ринг, который будет установлен в Евлахском олимпийском спортивном комплексе, выйдут: Гурдаш Рагимов, Али Рушанов (оба – 46 кг), Али Алиев, Гасан Сахратлы (оба – 48 кг), Айхан Гасанов, Магомедали Каримли (оба – 50 кг), Али Абаслы, Гусейн Гулиев (оба – 52 кг), Ибрагим Бадалли, Садыг Мусаев (оба – 54 кг), Рауль Гейдарлы, Эфлатун Исмиев (оба – 57 кг), Шахин Асланов, Тогрул Гулиев (оба – 60 кг), Хагверди Гасанов, Магомедали Рустамов (оба – 63 кг), Дениз Рустамов, Нурлан Сулейманов (оба – 66 кг), Адиль Залов, Хидаят Мамедов (оба – 70 кг), Шукар Алиев, Ниджат Иманов (оба – 75 кг), Исмаил Велиев, Тургай Аббасов (оба – 80 кг), Сяфдар Мамедзаде и Ибрагим Нагиев (оба – свыше 80 кг).

    Главный тренер женской сборной Илькин Агаев и тренер Эльнур Пириев в Играх СНГ сделают ставку на Айсель Фараджеву, Айлин Назарову (обе – 46 кг), Гюляр Гусейнову (48 кг), Эмину Таги, Симу Исмаилову (обе – 50 кг), Захру Мамедову (52 кг), Джамилю Мурадлы (54 кг), Азерпур Мирругайю (57 кг), Айнур Исмаилову (60 кг), Фидан Бакарову (63 кг) и Сяму Аббасову (66 кг).

    В турнире примут участие 161 боксер из восьми стран – Азербайджана, России, Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана. Финальные поединки среди девушек состоятся 4 октября, а решающие бои у юношей – на следующий день.

    Бои будут обслуживать 15 судей из Азербайджана, а также по одному арбитру из Беларуси, России, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

    Отметим, что супервайзером III Игр СНГ выступит Эмиль Курбаналиев, главным судьей – Анар Бабанлы.

    III Игры стран СНГ бокс
    Azərbaycan millisi III MDB Oyunlarında 37 boksçu ilə təmsil olunacaq

    Последние новости

    12:39

    В Азербайджане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков

    Экология
    12:37

    Зеленский: Россия применила почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет

    Другие страны
    12:24

    Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на III Играх стран СНГ

    Индивидуальные
    12:11

    Определились победители в соревнованиях по плаванию III Игр СНГ

    Индивидуальные
    11:59
    Фото

    В честь Дня памяти проведена серия массовых мероприятий

    Внутренняя политика
    11:58

    В Армении задержали второго подозреваемого в связи с убийством главы общины Паракар

    В регионе
    11:52

    АЖД запустила первые внутрирегиональные пассажирские перевозки

    Инфраструктура
    11:39
    Фото

    Азербайджанский пловец взял бронзу III Игр СНГ

    Индивидуальные
    11:32

    Российская пловчиха завоевала золотую медаль на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    Лента новостей