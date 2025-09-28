В Азербайджане в рамках III Игр СНГ стартуют соревнования по боксу

Соревнования по боксу в рамках III Игр СНГ в Азербайджане начнутся 29 сентября и завершатся 5 октября. Национальная сборная примет участие в турнире в составе 37 спортсменов.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса Азербайджана (ФБА).

Главный тренер мужской сборной Вагиф Казымов и тренеры Агасы Мамедов и Теймур Мамедов рассчитывают на два состава команды. На ринг, который будет установлен в Евлахском олимпийском спортивном комплексе, выйдут: Гурдаш Рагимов, Али Рушанов (оба – 46 кг), Али Алиев, Гасан Сахратлы (оба – 48 кг), Айхан Гасанов, Магомедали Каримли (оба – 50 кг), Али Абаслы, Гусейн Гулиев (оба – 52 кг), Ибрагим Бадалли, Садыг Мусаев (оба – 54 кг), Рауль Гейдарлы, Эфлатун Исмиев (оба – 57 кг), Шахин Асланов, Тогрул Гулиев (оба – 60 кг), Хагверди Гасанов, Магомедали Рустамов (оба – 63 кг), Дениз Рустамов, Нурлан Сулейманов (оба – 66 кг), Адиль Залов, Хидаят Мамедов (оба – 70 кг), Шукар Алиев, Ниджат Иманов (оба – 75 кг), Исмаил Велиев, Тургай Аббасов (оба – 80 кг), Сяфдар Мамедзаде и Ибрагим Нагиев (оба – свыше 80 кг).

Главный тренер женской сборной Илькин Агаев и тренер Эльнур Пириев в Играх СНГ сделают ставку на Айсель Фараджеву, Айлин Назарову (обе – 46 кг), Гюляр Гусейнову (48 кг), Эмину Таги, Симу Исмаилову (обе – 50 кг), Захру Мамедову (52 кг), Джамилю Мурадлы (54 кг), Азерпур Мирругайю (57 кг), Айнур Исмаилову (60 кг), Фидан Бакарову (63 кг) и Сяму Аббасову (66 кг).

В турнире примут участие 161 боксер из восьми стран – Азербайджана, России, Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана. Финальные поединки среди девушек состоятся 4 октября, а решающие бои у юношей – на следующий день.

Бои будут обслуживать 15 судей из Азербайджана, а также по одному арбитру из Беларуси, России, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Отметим, что супервайзером III Игр СНГ выступит Эмиль Курбаналиев, главным судьей – Анар Бабанлы.