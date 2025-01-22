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В Азербайджане будет проводиться новый чемпионат по гандболу

В Азербайджане будет проводиться новый чемпионат по гандболу В Азербайджане планируют проведение нового чемпионата по гандболу.
Командные
22 января 2025 г. 17:14
В Азербайджане будет проводиться новый чемпионат по гандболу

В Азербайджане планируют проведение нового чемпионата по гандболу.

Об этом Report заявил руководитель спортивного отдела Федерации гандбола Азербайджана, представитель Европейской федерации гандбола Искендер Аскеров.

По его словам, также ожидаются изменения регламента соревнований.

"С этого года будет проводиться Первая лига по гандболу. Сейчас в Высшей лиге участвуют 9 мужских и 6 женских команд. Остальные команды, включая районные, выступят в Первой лиге. Матчи Высшей лиги будут проходить еженедельно в течение сезона. Игры Первой лиги мы планируем проводить дважды в год по круговой системе. Команда, занявшая первое место в Первой лиге, встретится с последней командой Высшей лиги. Победитель этого противостояния в следующем сезоне получит право участвовать в Высшей лиге, а проигравший - в Первой", - сообщил Аскеров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda həndbol üzrə yeni çempionat yaradılacaq

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