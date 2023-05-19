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Уточнены группы и календарь баскетбольного турнира в Астаре

Уточнены группы и календарь баскетбольного турнира в Астаре Уточнены группы и календарь "Астаринского" этапа женской мировой серии по баскетболу 3х3.
Командные
19 мая 2023 г. 10:00
Уточнены группы и календарь баскетбольного турнира в Астаре

Уточнены группы и календарь "Астаринского" этапа женской мировой серии по баскетболу 3х3.

Как сообщили Report в Федерации баскетбола Азербайджана, в соревновании будут бороться 12 команд в 4 группах.

В группу А вошли Германия, Египет, Украина, в группу Б – Китай, Чехия и Австрия, в группу С – Польша, клуб "Юанда", Азербайджан, в группу Д – Румыния, Венгрия и клуб "Нефтчи".

Согласно регламенту, занявшие два первых места в группе команды выйдут в 1/4 финала. Астаринский этап откроется в 12:40 20 мая матчем между Германией и Украиной.

Первый матч сборной Азербайджана состоится в 13:30 против Польши, клуб "Нефтчи" проведет игру в 13:55 против сборной Румынии.

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Версия на азербайджанском языке Astarada keçiriləcək basketbol turnirində qruplar və təqvim müəyyənləşib

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