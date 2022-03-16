О нас
Аудио новости

Украинские спортсмены могут выступать в Азербайджане 

Украинские спортсмены могут выступать в Азербайджане  Украинские, белорусские и российские волейболисты могут выступать в Азербайджане.
Командные
16 марта 2022 г. 18:56
Украинские спортсмены могут выступать в Азербайджане 

Украинские, белорусские и российские волейболисты могут выступать в Азербайджане.

Об этом в интервью Report заявил первый вице-президент Азербайджанской волейбольной федерации Фаиг Гараев.

Однако, по словам, Ф.Гараева - нужно сделать выбор: либо в пользу России, либо в пользу Украины. "Спортсмены этих двух стран не будут играть вместе. Посмотрите, как украинские тренеры и футболисты покидают Россию" - отметил Ф.Гараев.

По его словам, если удастся привлечь в команды волейболистов из этих стран, то со следующего года в каждом клубе может появиться по 2-3 легионера.

Официальный представитель Федерации отметил, что настал момент привлечь в сборную не только волейболистов, но и футболистов из Украины, Беларуси и России: "В сборной Франции по футболу выступают спортсмены из Гвинеи, Нигерии и других стран, им дают гражданство, они выступают в составе сборной. А со временем продают по более высокой цене. Почему же наши так не поступают? Что же у них нет средств на это? В сборной есть ненужные игроки. Закупите 3-4 хороших спортсменов и одерживайте победы. Такой шанс выпал. Знаете, сколько в Украине хороших футболистов?!".

Полная версия интервью Фаика Гараева доступна по ссылке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı oyunçular Azərbaycanda çıxış edə bilər

Самое важное

Международный центр Низами Гянджеви: Баку может сыграть важную роль в урегулировании ситуации в Украине
Международный центр Низами Гянджеви: Баку может сыграть важную роль в урегулировании ситуации в Украине
16 марта 2022 г. 18:20
Азербайджан может столкнуться с дефицитом древесных материалов
Азербайджан может столкнуться с дефицитом древесных материалов
16 марта 2022 г. 14:35
СГБ: Разоблачено лицо, сотрудничающее с врагом
СГБ: Разоблачено лицо, сотрудничающее с врагом
16 марта 2022 г. 09:48
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Туркменистана
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Туркменистана
15 марта 2022 г. 18:48
Президент Румынии позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Президент Румынии позвонил президенту Ильхаму Алиеву
15 марта 2022 г. 18:21
В Баку по подозрению в убийстве чемпиона мира задержан кузен криминального авторитета
В Баку по подозрению в убийстве чемпиона мира задержан кузен криминального авторитета
15 марта 2022 г. 09:53
Дети погибшей на Украине азербайджанской семьи вывезены в Россию
Дети погибшей на Украине азербайджанской семьи вывезены в Россию
14 марта 2022 г. 15:24
SIPRI назвал крупнейших экспортеров оружия в мире
SIPRI назвал крупнейших экспортеров оружия в мире
14 марта 2022 г. 04:50
Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы (ФОТО)
ФотоСборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы (ФОТО)
13 марта 2022 г. 23:30
Генпрокуратура предупредила СМИ и пользователей соцсетей
Генпрокуратура предупредила СМИ и пользователей соцсетей
13 марта 2022 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi