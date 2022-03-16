Украинские спортсмены могут выступать в Азербайджане

Украинские, белорусские и российские волейболисты могут выступать в Азербайджане.

Украинские, белорусские и российские волейболисты могут выступать в Азербайджане.

Об этом в интервью Report заявил первый вице-президент Азербайджанской волейбольной федерации Фаиг Гараев.

Однако, по словам, Ф.Гараева - нужно сделать выбор: либо в пользу России, либо в пользу Украины. "Спортсмены этих двух стран не будут играть вместе. Посмотрите, как украинские тренеры и футболисты покидают Россию" - отметил Ф.Гараев.

По его словам, если удастся привлечь в команды волейболистов из этих стран, то со следующего года в каждом клубе может появиться по 2-3 легионера.

Официальный представитель Федерации отметил, что настал момент привлечь в сборную не только волейболистов, но и футболистов из Украины, Беларуси и России: "В сборной Франции по футболу выступают спортсмены из Гвинеи, Нигерии и других стран, им дают гражданство, они выступают в составе сборной. А со временем продают по более высокой цене. Почему же наши так не поступают? Что же у них нет средств на это? В сборной есть ненужные игроки. Закупите 3-4 хороших спортсменов и одерживайте победы. Такой шанс выпал. Знаете, сколько в Украине хороших футболистов?!".

Полная версия интервью Фаика Гараева доступна по ссылке.