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    ​Турецкие фанаты забросали мусором российских волейболисток

    Игрок Татьяна Кошелева: Болельщики Галатасарая на матче в Стамбуле вели себя более чем неадекватно

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Болельщики стамбульского "Галатасарая" забросали мусором волейболисток краснодарского "Динамо" во время мачта финала Кубка Европейской конфедерации.

    Как передает Report, об этом на своей странице в Instagram сообщила игрок российского клуба Татьяна Кошелева.

    "Фанаты турецкой команды вели себя более чем неадекватно, их слова и жесты показывали всю ненависть по отношению к нам. С трибун на наши головы летел мусор! А самым главным потрясением для меня стал момент, когда главный тренер "Галатасарая" показывал средний палец мне и стаффу нашей команды", — написала Кошелева.

    Волейболистка призвала быть добрее и культурнее и "просто верить в свою команду".

    Матч розыгрыша Кубка Европейской конфедерации прошел 29 марта в Стамбуле и завершился победой "Галатасарая" со счетом 3:2.

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