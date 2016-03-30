​Турецкие фанаты забросали мусором российских волейболисток

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Болельщики стамбульского "Галатасарая" забросали мусором волейболисток краснодарского "Динамо" во время мачта финала Кубка Европейской конфедерации.

Как передает Report, об этом на своей странице в Instagram сообщила игрок российского клуба Татьяна Кошелева.

"Фанаты турецкой команды вели себя более чем неадекватно, их слова и жесты показывали всю ненависть по отношению к нам. С трибун на наши головы летел мусор! А самым главным потрясением для меня стал момент, когда главный тренер "Галатасарая" показывал средний палец мне и стаффу нашей команды", — написала Кошелева.

Волейболистка призвала быть добрее и культурнее и "просто верить в свою команду".

Матч розыгрыша Кубка Европейской конфедерации прошел 29 марта в Стамбуле и завершился победой "Галатасарая" со счетом 3:2.