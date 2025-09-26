Тренер сборной Азербайджана: В полуфинале у нас были сильные соперники
26 сентября, 2025
18:12
Соперники сборной Азербайджана в полуфинале соревнований по настольному теннису на III Играх СНГ были сильными.
Как сообщает корреспондент Report из Габалы, об этом сказал тренер мужской сборной Рамиль Джафаров.
"Мы долго готовились к соревнованиям. Наши спортсмены выступали более уверенно дома, перед своими болельщиками, и были сильными. Завтра нас ждет такая амбициозная команда, как Россия. Мы давно не встречались с этим коллективом, результат будет интересен и для нас", - сказал он.
Отметим, что соревнования по настольному теннису, которые проводятся в командных, личных, парных и смешанных парных разрядах, завершатся 29 сентября.
