    Тренер сборной Азербайджана: В полуфинале у нас были сильные соперники

    Командные
    • 26 сентября, 2025
    • 18:12
    Тренер сборной Азербайджана: В полуфинале у нас были сильные соперники

    Соперники сборной Азербайджана в полуфинале соревнований по настольному теннису на III Играх СНГ были сильными.

    Как сообщает корреспондент Report из Габалы, об этом сказал тренер мужской сборной Рамиль Джафаров.

    "Мы долго готовились к соревнованиям. Наши спортсмены выступали более уверенно дома, перед своими болельщиками, и были сильными. Завтра нас ждет такая амбициозная команда, как Россия. Мы давно не встречались с этим коллективом, результат будет интересен и для нас", - сказал он.

    Отметим, что соревнования по настольному теннису, которые проводятся в командных, личных, парных и смешанных парных разрядах, завершатся 29 сентября.

    соревнования настольный теннис
    Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Yarımfinalda rəqiblərimiz güclü idi"

