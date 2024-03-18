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Молодежная сборная Азербайджана завоевала 10 медалей на турнире по настольному теннису в Турции

Молодежная сборная Азербайджана завоевала 10 медалей на турнире по настольному теннису в Турции Азербайджанские спортсмены по настольному теннису выиграли 10 медалей на соревнованиях "Европейская молодежная серия 2024" в Турции.
Командные
18 марта 2024 г. 12:44
Молодежная сборная Азербайджана завоевала 10 медалей на турнире по настольному теннису в Турции

Азербайджанские спортсмены по настольному теннису выиграли 10 медалей на соревнованиях "Европейская молодежная серия 2024" в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Азербайджана, члены сборной приняли участие в турнире в Невшехире в разных возрастных категориях.

Команда U-13 заняла 2-е место в первые дни соревнований, а U-15 - 3-е. В заключительные дни соревнований азербайджанские спортсмены завоевали еще 8 наград. Ягмур Мамедли получила золотую медаль в индивидуальной борьбе среди спортсменов до 13 лет и бронзовую медаль в категории до 15 лет. Онур Гулузаде занял 3-е место в обеих возрастных группах.

Сборная показала успешный результат также в парных выступлениях: Онур Гулузаде и Шакир Гадиров заняли 2-е место в категории U-13, а Ягмур Мамедли и Бану Байталлы заняли 3-е место. В категории U-15 Тунар Багиров и Угур Назарли, Хадиджа Эйлазова и Шабнам Мансурова стали бронзовыми призерами.

Итоговый результат команды на "Европейской молодежной серии 2024" - 1 золотая, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri beynəlxalq yarışda 10 medal qazanıblar

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