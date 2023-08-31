Стартовал завершающий этап чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу

Стартовал завершающий этап чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу. Как сообщает Report, 3-й тур соревнований, организованных в рамках "Года Гейдара Алиева", начался с квалификационного этапа. Всего в турнире принимают участие 100 спортсмен

Стартовал последний тур чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу.



Как сообщает Report, 3-й тур соревнований, организованных в рамках "Года Гейдара Алиева", стартовал с квалификационного этапа.

В отборочном туре выступали только волейболисты-мужчины. По итогам этого тура в основной этап вышли 8 пар. В решающем этапе примут участие 15 команд.



В первый день чемпионата, проводимого по олимпийской системе, состоялись как классификационные матчи, так и матчи основного этапа.

Соревнования, организованные во Дворце водных видов спорта, проходят на 4 кортах. Победители будут определены 3 сентября.

Всего в турнире принимают участие 100 спортсменов (12 женских и 38 мужских команд).



Отметим, что первый этап чемпионата проходил 24-27 июня, а второй 29 июля - 1 августа.