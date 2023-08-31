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Стартовал завершающий этап чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу

Стартовал завершающий этап чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу Стартовал завершающий этап чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу. Как сообщает Report, 3-й тур соревнований, организованных в рамках "Года Гейдара Алиева", начался с квалификационного этапа. Всего в турнире принимают участие 100 спортсмен
Командные
31 августа 2023 г. 16:26
Стартовал завершающий этап чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу

Стартовал последний тур чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу.

Как сообщает Report, 3-й тур соревнований, организованных в рамках "Года Гейдара Алиева", стартовал с квалификационного этапа.

В отборочном туре выступали только волейболисты-мужчины. По итогам этого тура в основной этап вышли 8 пар. В решающем этапе примут участие 15 команд.

В первый день чемпионата, проводимого по олимпийской системе, состоялись как классификационные матчи, так и матчи основного этапа.

Соревнования, организованные во Дворце водных видов спорта, проходят на 4 кортах. Победители будут определены 3 сентября.

Всего в турнире принимают участие 100 спортсменов (12 женских и 38 мужских команд).

Отметим, что первый этап чемпионата проходил 24-27 июня, а второй 29 июля - 1 августа.

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