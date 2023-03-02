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Стартовал IV тур чемпионата Азербайджана по волейболу

Стартовал IV тур чемпионата Азербайджана по волейболу Сегодня в бакинском Центре волейбола прошли матчи десятого тура чемпионата Азербайджана среди женских команд.
Командные
2 марта 2023 г. 21:19
Стартовал IV тур чемпионата Азербайджана по волейболу

Сегодня в бакинском Центре волейбола прошли матчи десятого тура чемпионата Азербайджана среди женских команд.

Как передает Report, открыла игровую программу встреча "Азеррейл" с "Муровом", которая длилась пять партий. Лидер выиграл на тай-бреке и победил со счетом 3:2.

Далее на площадку вышли "Абшерон" и UNEC. Действующий чемпион выиграл в трех сетах.

Х тур

"Азеррейл" - "Муров" 3:2 (25:18, 23:25, 25:18, 22:25, 15:10)

"Абшерон" - UNEC 3:0 (25:21, 25:23, 25:10)

Отметим, что после 10 туров "Азеррейл" продолжает лидировать в турнирной таблице с 25 очками. У "Абшерона" - 18, у "Мурова" - 17. UNEC, который находится на последнем месте в турнирной таблице, не имеет очков.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Yüksək Liqasında IV dövrəyə start verilib

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