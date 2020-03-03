​Стали известны соперники сборной Азербайджана в Лиге Наций УЕФА

Сегодня состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги наций по футболу сезона 2020/21.
Как передает Report, на жеребьевке приняли участие президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, исполнительный вице-президент Эльхан Мамедов, вице-президент Эльшад Насиров и тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.
На проведенной в столице Нидерландов Амстердаме жеребьевке стали известны соперники сборной Азербайджана.
Сборная с этого сезона будет выступать в дивизионе C в группе I вместе с Люксембургом, Кипром и Черногорией.
Лига Наций
Дивизион C
I группа
Азербайджан
Люксембург
Кипр
Черногория