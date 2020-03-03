​Стал известен состав всех групп футбольной Лиги наций сезона-2020/21

Действующий чемпион мира по футболу сборная Франции сыграет в группе 3 дивизиона А Лиги наций сезона-2020/21 с финалистом чемпионата мира командой Хорватии, действующим чемпионом Европы командой Португалии и сборной Швеции.

Как сообщает Report, жеребьевка прошла в Амстердаме.

В группе 1 лиги А сыграют сборные Польши, Боснии и Герцеговины, Италии и Нидерландов, в группе 2 - сборные Исландии, Дании, Бельгии и Англии, в группе 3 – сборные России, Сербии, Турции и Венгрии, в группе 4 - команды Германии, Украины, Испании и Швейцарии.

Первую группу лиги В составили сборные Норвегии, Северной Ирландии, Румынии и Австрии, вторую - сборные Чехии, Шотландии, Словакии и Израиля, четвертую - сборные Финляндии, Ирландии, Болгарии и Уэльса.

В группе 1 лиги С встретятся сборные Азербайджана, Люксембурга, Кипра и Черногории, в группе 2 - команды Армении, Эстонии, Северной Македонии и Грузии, в группе 3 - команды Молдовы, Словении, Косова и Греции, в группе 4 - сборные Казахстана, Литвы, Беларуси и Албании.

Лига D состоит из двух групп: в первой сыграют команды Мальты, Андорры, Латвии и Фарерских Островов, во второй - сборные Сан-Марино, Лихтенштейна и Гибралтара.