Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Состоялись очередные встречи на первенстве Европы по женскому волейболу.

Как передает Report, участники группы А, сборные команды Азербайджана и Германии отдыхали. В этой группе состоялась игра 2-го тура между сборными Польши и Венгрии.Игра, состоявшаяся на Национальной Арене Гимнастики, завершилась победой сборной Польши со счетом 3:1. Таким, образом, сборная Польши,набрав 5 очков, лидирует в группе. Проигравшая обе игры сборная Венгрии не имея в активе очков замыкает турнирную таблицу.

Первая игра на этой арене состоялась между сборными Болгарии и Украины. Украина также, как и в первом туре уступила со счетом 2:3. Уступив в обеих играх с минимальным счетом, сборная Украины набрала 2 очка.

В последнем матче игрового дня сошлись сборные команды Турции и России. Сборная Турции уступила свой первый матч на первенстве со счетом 1:3.

3-й сет игры запомнился напряженной борьбой. Главный тренер сборной Турции Джованни Гидетти, резко опротестовав решение арбитра, получил красную карточку и досматривал игру вне площадки. Это как выяснилось позже повлияло на результат игры. Сборная России смогла воспользоваться психологическим напряженностью в стане соперника.

В Гёйгёльском Олимпийском Комплексе были сыграны игры 2-го тура в группе D. Чехия обыграла Бельгию-3:1, а Сербия -Голландию со счетом 3:0.

Наконец, в столице Грузии, Тбилиси были сыграны игры 2-го тура в группе B. Грузия уступила Хорватии, а Беларусь- Италии с одинаковым счетом- 1:3.

Чемпионат Европы, 2-й тур

23 сентября

Группа A

18:00. Польша - Венгрия - 3:1 (25:22, 19:25, 25:17, 25:18)

Национальная Арена Гимнастики

Набранные очки: Польша - 5, Азербайджан - 3, Германия - 1, Венгрия - 0.

Группа B

17:00. Грузия - Хорватия - 1:3 (12:25, 13:25, 25:23, 23:25)

20:00. Италия- Беларусь - 3:1 (27:25, 25:18, 18:25, 25:21)

Тбилиси, Новый Дворец Спорта

Набранные очки: Италия - 6, Хорватия - 4, Беларусь - 2, Грузия - 0.

Группа C

15:30. Болгария - Украина - 3:2 (25:23, 21:25, 23:25, 25:11, 15:4)

20:30. Турция - Россия - 1:3 (23:25, 25:20, 23:25, 25:20)

Национальная Арена Гимнастики

Набранные очки: Россия- 5, Болгария - 2, Украина - 2, Турция - 0

Группа D

17:00. Чехия - Бельгия - 3:1 (19:25, 25:23, 28:26, 25:19)

20:00. Сербия- Голландия - 3:0 (29:27, 25:17, 25:23)

Гёйгёльский Олимпийский Комплекс

Набранные очки: Сербия - 6, Голландия - 3, Чехия- 3, Бельгия - 0.