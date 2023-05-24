Состоялась очередная игра финальной серии Азербайджанской баскетбольной лиги

В Азербайджанской баскетбольной лиге состоялась третья игра финальной серии.

В Азербайджанской баскетбольной лиге состоялась третья игра финальной серии.

Как сообщает Report , в спортивном комплексе "Серхедчи" встретились команды "Сабах" и "Гянджа".

Столичный клуб обыграл соперника со счетом 93:90 и вышел вперед в серии – 2:1.

Отметим, что в первой встрече финальной серии победу одержал "Сабах", а во второй - "Гянджа".

Чемпионом станет команда, завоевавшая три победы. Если после трех игр победитель не определится, четвертая встреча состоится 27 мая, а пятая — 30 мая.

Отметим, что ранее команда НТД завоевала бронзовую медаль, одолев "АААФ Хырдалан" со счетом 100:79.