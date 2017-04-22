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Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась церемония открытия музея и фаншопа футбольного клуба "Нефтчи".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, генеральный секретарь Эльхан Мамедов, президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев, председатель наблюдательного совета "Нефтчи" Чингиз Абдуллаев, представители клуба, главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки и представители футбольной общественности.

Музей клуба состоит из двух комнат. Посетители музея в первой комнате могут познакомиться с историей создания команды. Здесь выставлены интересная информация, связанная с историей создания "Нефтчи", фотографии и экспонаты, относящиеся к тому времени (мяч, бутсы). У входа посетители могут увидеть форму команды времен чемпионатов СССР и заработанные в период независимости кубки ("Кубок единства", чемпионский кубок, кубок страны). На стенде, посвященном 1966 году, можно увидеть бронзовую медаль, заработанную командой в чемпионате СССР, а также информацию о легендарном составе, заслужившем сезонные призы.

На стендах во второй комнате размещены фото и видеоматериалы, демонстрирующие государственную заботу о народной команде, встречу общенационального лидера Гейдара Алиева с членами "Нефтчи", принятие президентом Ильхамом Алиевыми членов команды. Кроме того, посетители могут ознакомиться с выступлениями "Нефтчи" на международной арене и символами соперников команды в Евролиге. Во второй комнате созданы уголки о структуре клуба и руководящих им лицах, а также болельщиках.

Посетившие музей гости отсюда непосредственно переходят в фаншоп. В фаншопе посетители получают возможность приобрести нынешнюю форму и символы команды. Кроме того, имеется возможность сделать фотографию с действующим составом "Нефтчи". В будущем на основе спроса и предложений планируется расширить ассортимент и количество товаров в фаншопе.

Музей и фаншоп ПФК "Нефтчи" будут доступны для общественности с 1 мая. Музей и фаншоп, за исключением дней игр и выходных, будут осуществлять деятельность ежедневно с 10:00 до 18:00.

Стоимость входа в музей составит 2 AZN. Для детей младше 7 лет вход бесплатный.