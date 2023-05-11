Состоялась церемония открытия международного баскетбольного турнира, посвященного 100-летию Гейдара Алиева

Состоялась церемония открытия международного баскетбольного турнира, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Состоялась церемония открытия международного баскетбольного турнира, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в Баскетбольной федерации Азербайджана (БФА), мероприятие состоялось в спортивном центре “Сярхядчи” при совместной организации учреждения и Министерства науки и образования.

После церемонии открытия состоялась игра между студентами ADBTIA (Азербайджан) и ATDU (Грузия). В матче первого тура группового этапа турнира азербайджанские студенты одержали победу со счетом 80:69.

В остальных играх первого раунда были зафиксированы следующие результаты:

LDU (Россия) – SDU (Турция) - 121:53

ÖBDIU (Узбекистан) - YKQDU (Беларусь) – 65:70

AzTU (Азербайджан) - ТТК (Туркменистан) – 74:73

Отметим, что финальный матч международного турнира пройдет 15 мая в 14:30.