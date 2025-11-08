Состоится очередной матч VI тура Азербайджанской баскетбольной лиги
Командные
- 08 ноября, 2025
- 09:53
Сегодня состоится еще один матч VI тура Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как сообщает Report, в 14:00 "Гянджа" в группе A встретится с командой NTD в Гянджинском Олимпийском спорткомплексе.
Представитель Гянджи занимает 5-е место в группе, а NTD - последнее, 6-е. У обеих команд по 5 очков.
В предыдущих матчах тура "Сумгайыт" обыграл "Лянкяран" (98:94), а "Орду" победил "Нахчыван" (100:76).
Тур завершится 9 ноября.
Последние новости
10:12
МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем ПобедыВнешняя политика
10:10
Пашинян обещает до конца года опубликовать все документы по переговорам по КарабахуВ регионе
09:53
Состоится очередной матч VI тура Азербайджанской баскетбольной лигиКомандные
09:51
Бизнес-сообщества стран Центральной Азии и США встретятся 4-6 февраля в БишкекеВ регионе
09:46
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.11.2025)Финансы
09:32
Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоятся еще два матчаФутбол
09:30
Страны "С5+1" договорились укреплять взаимосвязанность через ТМТМ и TRIPPИнфраструктура
09:23
Микаил Джаббаров поделился публикацией по случаю Дня ПобедыВнутренняя политика
09:19