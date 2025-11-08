Состоится очередной матч VI тура Азербайджанской баскетбольной лиги

Сегодня состоится еще один матч VI тура Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает Report, в 14:00 "Гянджа" в группе A встретится с командой NTD в Гянджинском Олимпийском спорткомплексе.

Представитель Гянджи занимает 5-е место в группе, а NTD - последнее, 6-е. У обеих команд по 5 очков.

В предыдущих матчах тура "Сумгайыт" обыграл "Лянкяран" (98:94), а "Орду" победил "Нахчыван" (100:76).

Тур завершится 9 ноября.