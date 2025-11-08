Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Состоится очередной матч VI тура Азербайджанской баскетбольной лиги

    Сегодня состоится еще один матч VI тура Азербайджанской баскетбольной лиги.

    Как сообщает Report, в 14:00 "Гянджа" в группе A встретится с командой NTD в Гянджинском Олимпийском спорткомплексе.

    Представитель Гянджи занимает 5-е место в группе, а NTD - последнее, 6-е. У обеих команд по 5 очков.

    В предыдущих матчах тура "Сумгайыт" обыграл "Лянкяран" (98:94), а "Орду" победил "Нахчыван" (100:76).

    Тур завершится 9 ноября.

