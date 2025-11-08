Azərbaycan Basketbol Liqası: VI turda daha bir oyun keçiriləcək
Komanda
- 08 noyabr, 2025
- 09:32
Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda bu gün daha bir oyun keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, "Gəncə" evdə NTD ilə üz-üzə gələcək.
A qrupunun matçı Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində saat 14:00-da start götürəcək.
Gəncə təmsilçisi qrupda 5-ci, NTD isə sonuncu - 6-cı yerdədir. Hər iki komandanın 5 xalı var.
Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan görüşlərində "Sumqayıt" "Lənkəran"ı (98:94), "Ordu" isə "Naxçıvan"ı (100:76) məğlub edib. Tura noyabrın 9-da yekun vurulacaq.
