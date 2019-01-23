Определились соперники женской сборной Азербайджана на чемпионат Европы по волейболу

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Сегодня прошла жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по волейболу среди женских команд.

Как сообщает Report, на состоявшемся в Стамбуле мероприятии определились также соперники сборной Азербайджана.

Согласно жеребьевке, сборная попала в группу С, где сыграет с командами Венгрии, Голландии, Хорватии, Румынии и Эстонии.

Матчи этой группы пройдут в столице Венгрии - Будапеште.

Группа А (Анкара): Турция, Сербия, Болгария, Франция, Финляндия, Греция.

Группа В (Лодзь): Польша, Италия, Бельгия, Украина, Португалия, Словения.

Группа С (Будапешт): Венгрия, Голландия, Хорватия, Азербайджан, Румыния, Эстония.

Группа D (Братислава): Словакия, Россия, Германия, Беларусь, Испания, Швейцария.

Отметим, что матчи чемпионата Европы пройдут с 23 августа по 8 сентября в Турции (Анкара), Польше (Лодзь), Венгрии (Будапешт), Словакии (Братислава). Финал и встреча за третье место пройдут в турецкой столице.