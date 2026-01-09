Скончалась двукратная олимпийская чемпионка, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной СССР Ульяна Семенова ушла из жизни в возрасте 73 лет.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Латвийского баскетбольного союза.

Ульяна Семенова является самой титулованной советской баскетболисткой в истории. С ростом 2,10 метра она была включена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая профессиональная баскетболистка в истории.

Помимо золотых медалей Олимпиад 1976 и 1980 годов, на ее счету три выигранных чемпионата мира и 10 чемпионатов Европы в составе сборной СССР. Также Семенова 15 раз становилась чемпионкой Советского Союза и 11 раз обладателем Кубка европейских чемпионов в составе рижского ТТТ.

В 1993 году Ульяна Семенова стала первой европейской спортсменкой, включенной в Зал славы мирового баскетбола в Спрингфилде.