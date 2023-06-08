Шахин Багиров: Мы сделаем все возможное, чтобы прославить Шушу на мировой арене

Шуша для нас священна. Каждый из нас сделает все возможное, чтобы прославить Шушу на мировой арене.

Шуша для нас священна. Каждый из нас сделает все возможное, чтобы прославить Шушу на мировой арене.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров, говоря об участии команды "Хары бюльбюль" в Кубке вызова в новом сезоне.

Касаясь возможных изменений, связанных с чемпионатом страны, Ш.Багиров подчеркнул, что в клубы будут привлекаться легионеры из разных стран: "Азербайджан очень внимательно относится к чемпионатам, мы ведем дискуссии по этому поводу. Мы хотим, чтобы в Суперлигу Азербайджана вошли шесть команд. Легко ли это? Это сложный вопрос. Спортсменов не так много. Поэтому мы планируем пригласить легионеров. Но это временно. В дальнейшем, благодаря Шахину Чатме, мы подготовим собственных волейболистов".