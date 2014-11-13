Семья Михаэля Шумахера поблагодарила его фанатов за оказанную поддержку

"Мы по-прежнему каждый день получаем пожелания о том, чтобы Михаэль поскорее поправился, и их количество не перестает нас поражать, - говорится в сообщении. - Мы лишь можем не переставая благодарить вас за то, что поддерживаете его и нас в этой борьбе", передает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.
"Мы сохраняем уверенность и надеемся на лучшее в отношении здоровья Михаэля. Благодаря вам мы можем поддерживать его", - написали родные Шумахера.
Помимо этого, на сайте также появились материалы, рассказывающие о жизни великого немецкого гонщика. На одном из первых фото молодой Михаэль Шумахер 13 ноября 1994 года после Гран-при Австралии празднует свой первый титул чемпиона мира "Формулы-1". Кроме того, на сайте имеется отдельная страница, на которой собраны сообщения пользователей социальной сети Twitter с различными пожеланиями для Михаэля и его близких.
В конце декабря 2013 года Шумахер упал во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. В больницу города Гренобль спортсмен поступил уже в критическом состоянии, а после проведенной операции был введен в состояние искусственной комы. С сентября 2014 года Шумахер проходит восстановление в своем доме.
News DepartmentАвтор новости
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