Семья Михаэля Шумахера поблагодарила его фанатов за оказанную поддержку

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Родственники семикратного чемпиона мира "Формулы-1" Михаэля Шумахера поблагодарили его фанатов за постоянную поддержку и отметили, что сохраняют уверенность по поводу улучшения здоровья известного гонщика. Соответствующее сообщение они разместили на сайте Шумахера, приурочив его к 20-й годовщине первого в его жизни титула в "Формуле-1".

"Мы по-прежнему каждый день получаем пожелания о том, чтобы Михаэль поскорее поправился, и их количество не перестает нас поражать, - говорится в сообщении. - Мы лишь можем не переставая благодарить вас за то, что поддерживаете его и нас в этой борьбе", передает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

"Мы сохраняем уверенность и надеемся на лучшее в отношении здоровья Михаэля. Благодаря вам мы можем поддерживать его", - написали родные Шумахера.

Помимо этого, на сайте также появились материалы, рассказывающие о жизни великого немецкого гонщика. На одном из первых фото молодой Михаэль Шумахер 13 ноября 1994 года после Гран-при Австралии празднует свой первый титул чемпиона мира "Формулы-1". Кроме того, на сайте имеется отдельная страница, на которой собраны сообщения пользователей социальной сети Twitter с различными пожеланиями для Михаэля и его близких.

В конце декабря 2013 года Шумахер упал во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. В больницу города Гренобль спортсмен поступил уже в критическом состоянии, а после проведенной операции был введен в состояние искусственной комы. С сентября 2014 года Шумахер проходит восстановление в своем доме.