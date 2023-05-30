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Сегодня определится победитель Азербайджанской баскетбольной лиги

Сегодня определится победитель Азербайджанской баскетбольной лиги В Азербайджанской баскетбольной лиге состоится пятый матч финальной серии. Как сообщает Report, команды "Сабах" и "Гянджа" встретятся в спортивном комплексе "Сархадчи". Победившая команда будет претендовать на звание чемпиона страны. После четырех встре
Командные
30 мая 2023 г. 09:34
Сегодня определится победитель Азербайджанской баскетбольной лиги

В Азербайджанской баскетбольной лиге состоится пятый матч финальной серии.

Как сообщает Report, команды "Сабах" и "Гянджа" встретятся в спортивном комплексе "Сархадчи".

Победившая команда будет претендовать на звание чемпиона страны. После четырех встреч общий счет равен - 2:2.

Напомним, что ранее НТД завоевала бронзовую медаль, победив "АААФ Хырдалан" со счетом 100:79.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi bu gün bəlli olacaq

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