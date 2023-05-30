Сегодня определится победитель Азербайджанской баскетбольной лиги

Сегодня определится победитель Азербайджанской баскетбольной лиги

В Азербайджанской баскетбольной лиге состоится пятый матч финальной серии. Как сообщает Report, команды "Сабах" и "Гянджа" встретятся в спортивном комплексе "Сархадчи". Победившая команда будет претендовать на звание чемпиона страны. После четырех встре

https://static.report.az/photo/99c443dc-0a39-3571-83ee-a28739ad1904.jpg https://static.report.az/photo/99c443dc-0a39-3571-83ee-a28739ad1904.jpg

В Азербайджанской баскетбольной лиге состоится пятый матч финальной серии.



Как сообщает Report, команды "Сабах" и "Гянджа" встретятся в спортивном комплексе "Сархадчи".



Победившая команда будет претендовать на звание чемпиона страны. После четырех встреч общий счет равен - 2:2.



Напомним, что ранее НТД завоевала бронзовую медаль, победив "АААФ Хырдалан" со счетом 100:79. Подпишитесь на наш Telegram канал