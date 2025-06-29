Сборные Азербайджана завершили выступления на чемпионате EEVZA

Мужская и женская сборные Азербайджана по пляжному волейболу U20 завершили выступления на чемпионате Восточно-Европейской Волейбольной Зональной Ассоциации (EEVZA).

Мужская и женская сборные Азербайджана по пляжному волейболу U20 завершили выступления на чемпионате Восточно-Европейской Волейбольной Зональной Ассоциации (EEVZA).

Как сообщает Report , турнир прошел в столице Литвы Вильнюсе.

В чемпионате приняли участие в общей сложности 15 женских и 15 мужских команд из Азербайджана, Литвы, Латвии, Польши, Эстонии, Украины, Армении и Грузии.

Азербайджанские воллейболисты Ибрагим Мамедов и Мухаммед Асланлы, Хадиджа Хадызаде и Джамиля Баширова завершили соревнования на 8-м месте.

Команды дважды встречались со сборными Армении и Грузии, в обоих матчах сборные Азербайджана одержали победу.

Отметим, что мужской и женский тандемы по пляжному волейболу U18 примут участие в чемпионате EEVZA, который пройдет с 30 июня по 5 июля в латвийском Цесисе.